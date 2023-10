Baggio incorona Lautaro: "Giocatore straordinario"

Roberto Baggio incorona Lautaro Martinez. È lui il giocatore preferito dal Divin Codino, ospite nella prima giornata del Festival dello Sport a Trento: "L'avevo già visto giocare in Argentina nel Racing a 18 anni, quando segnava 3 gol in Libertadores - racconta - All'epoca non venne convocato per il Mondiale e in un'intervista disse che era comunque felice di quello che aveva fatto e avrebbe avuto tempo per andarci. Chepeau. Oggi è il simbolo dell'Inter: oltre a fare gol, lui è su ogni palla. È un giocatore straordinario". Parole d'elogio, come quelle spese nei confronti di Luciano Spalletti, in un'attenta analisi della leggenda azzurra sul calcio italiano: "Nella passata annata il Napoli giocava un calcio stupendo, lo scudetto è stato meritato - ha detto Baggio - Mi auguro che Luciano Spalletti possa ripetersi anche alla guida dell'Italia. A livello di campioni il calcio italiano sta tornando, ma tutto sommato non siamo mai andati via anche se a livello di nazionale non siamo riusciti a qualificarci ai Mondiali. Tutte le squadre oggi vogliono giocare. Il problema dell'Italia è che un allenatore, per quanto possa programmare il lavoro, perde 3 partite e viene cacciato. Per cultura siamo troppo legati al risultato. Inzaghi sta facendo benissimo, Pioli anche. Alla fine vince una squadra sola e gli altri sembrano scarsi, ma in Italia il calcio è difficile".