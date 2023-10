In casa Juve vengono a mancare due uomini dello stesso reparto. Dopo Pogba, Fagioli che andrà incontro a una squalifica non breve per la vicenda delle scommesse su piattaforme illegali. Gennaio è lontano e, probabilmente Allegri dovrà modificare qualcosa anche da un punto di vista tattico. Nel video il focus a cura di Giovanni Guardalà

FAGIOLI INDAGATO PER SCOMMESSE ONLINE