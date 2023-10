De Laurentiis, 2° giorno di fila a Castel Volturno

Secondo giorno consecutivo nel centro sportivo del club per il presidente, che ha voluto far sentire la sua presenza a tutto il gruppo. Con l'affare Conte alle spalle, si va avanti con Garcia. Verona, Union Berlino e Milan saranno il prossimo banco di prova

Ancora a Castel Volturno, ancora fisicamente vicino alla squadra. Per il secondo giorno consecutivo il presidente De Laurentiis si è recato nel centro sportivo azzurro. Di buon’ora, per assistere all’allenamento e far sentire la propria presenza a tutto il gruppo. Il pranzo con Garcia, dopo la partitella con la Primavera, che ha chiuso la seduta, il modo migliore per trasmettere il segnale di tranquillità indispensabile per consentire all’allenatore di lavorare senza pressioni.

Questo l’obiettivo del presidente, mettere tutti nelle condizioni di riprendere la strada imboccata con Udinese e Lecce. L’affare Conte ormai alle spalle ma soprattutto congelata la ricerca di un altro profilo, convinto, De Laurentiis, che ora questa sia la scelta più giusta, unita alla volontà di tornare presto a Castel Volturno, sicuramente la prossima settimana quando rientreranno all base tutti i nazionali. A cominciare da Osimhen e Kvaratskhelia, che intanto anche con la Georgia ha ritrovato la via del gol. Un segnale incoraggiante pensando al campionato e alla Champions. Verona, Union Berlino e Milan tre partite che rappresenteranno Il banco di prova per capire se la cura De Laurentiis avrà fatto effetto.