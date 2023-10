Il bomber biancoceleste ha parlato al Messaggero del suo momento particolare con la squadra di cui è capitano e non esclude una sua partenza già a gennaio verso l’Arabia che l’aveva corteggiato la scorsa estate: "Ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio. Mi fa male essere criticato, fortunatamente non da tutti. Adesso non so cosa succederà ma non ho mai avuto paura di rimettermi in discussione"

Ciro Immobile lontano dalla Lazio già a gennaio? Non lo esclude neppure lo stesso capitano dei biancocelesti che durante un’intervista al Messaggero ha parlato del suo momento molto particolare nella squadra di cui è capitano. Le sirene dell’Arabia tornano dunque a farsi sentire: "È una soluzione che avevo preso in considerazione quest'estate quando era arrivata qualche offerta, poi però ho deciso di rifiutarla per la Nazionale e la Champions. Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono fatta, specialmente dopo le critiche di alcuni, fortunatamente non tutti, che non hanno visto e apprezzato il gesto ma hanno subito presentato il conto. Questo mi fa male, anzi mi fa vacillare" , ha detto Immobile al quotidiano romano.

"Il mio pensiero non è più quello di luglio"

Sulla possibilità di lasciare la Lazio, Immobile aggiunge: "Ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio. Alcuni giorni, quando ero più giù di morale, ho pensato "era meglio se me ne andavo". Chiudere la carriera alla Lazio? In questo momento dico sì e no. Non vorrei rispondere al volo, ci sto pensando da un po' con la mia famiglia. Intanto devo tornare in forma e in campo al meglio. Una volta che ci sarò riuscito, potrò decidere davvero. Ora direi di no perché sono in un periodo negativo e sono infortunato, ma se avessi fatto 20 gol direi sì. Quindi la mia decisione non deve essere dettata dal momento. Sicuramente se prima ero convintissimo di rimanere a vita, ora lo sono un po' meno. Sono un po' ferito…Io non so cosa succederà a gennaio o giugno. Non ho mai avuto paura di mettermi in discussione, né quando sono andato all'estero né quando sono tornato qui. Vedremo".