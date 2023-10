Una giornata a Maignan e Theo: saltano la Juve

Una giornata di squalifica per Maignan dopo il rosso rimediato a Genova. Stessa sanzione per il collega rossoblù Martinez e per Theo Hernandez che era in diffida e ha rimediato il giallo. La Roma perde Dybala e Pellegrini, nel Napoli si ferma Anguissa. Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra in vista della 9^ giornata di Serie A