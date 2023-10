Il Milan oggi ha disputato una partita di allenamento contro la Primavera. Okafor è rientrato in gruppo, nessun problema per lui. Non ne hanno preso parte, invece, Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu che hanno continuato a fare lavoro di riatletizzazione in campo con l'obiettivo di tornare in gruppo martedì prossimo ed iniziare a preparare la partita contro la Juve. Ci sono buone possibilità che possano recuperare. La situazione verrà valutata alla ripresa: le news da Manuele Baiocchini

