Serie A

Osimhen si ferma con la Nigeria e viene sostituito al minuto 59' della sfida con l'Arabia: con ogni probabilità domani (lunedì 16 ottobre) sarà a Napoli per essere valutato dallo staff medico del club. Problema muscolare per Danilo in Brasile-Venezuela: condizioni da valutare, ma la sfida col Milan è a forte rischio. Fuori per almeno due settimane sia Koopmeiners che Anguissa. Vediamo la situazione degli indisponibili squadra per squadra in vista della 9^ giornata di Serie A