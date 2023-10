Dopo la sostituzione del bomber per un fastidio muscolare nel match contro l'Arabia Saudita e in attesa degli esami che ne chiariranno l'entità, parla l'allenatore della nazionale nigeriana: "Farlo giocare di nuovo dopo tre giorni può essere pericoloso. Lui è fantastico ma dobbiamo rispettare i club che lo pagano"

"Siamo in contatto con il Napoli, farlo giocare di nuovo in tre giorni può essere pericoloso" . Queste le parole del ct della Nigeria, José Peseiro che ha parlato all'emittente OmaSportsTV del problema fisico occorso al centravanti durante il match amichevole contro l'Arabia Saudita . "Alla fine di ogni partita inviamo un rapporto per aggiornare i club essendo noi i responsabili della salute dei calciatori" ha detto Peseiro, che poi aggiunge: "Osimhen è fantastico, tutti abbiamo bisogno di lui. Ora faranno gli esami e poi decideremo se tornerà a Napoli o resterà qui in base all'entità dell'infortunio".

Ct Nigeria: "Dobbiamo rispettare i club che lo pagano"

Sulla possibiloità di rivederlo in campo con la Nigeria per prossimo match previsto in amichevole contro il Mozambico del 16 ottobre: "Forse lo salterà. Rischiarlo significherebbe poi correre il pericolo di averlo fermo per un mese o due. Ovvio vorrei giocasse, ma dobbiamo rispettare i club che lo pagano. Questo vale per tutti".