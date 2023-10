Lazio, per Immobile nessuna lesione ma resta in dubbio per il Sassuolo

Nessuna lesione muscolare ai flessori per Ciro Immobile. Questo l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto il capitano della Lazio. Per lui in programma due giorni di lavoro personalizzato a Formello e poi il tentativo di rientrare in gruppo in vista della sfida contro il Sassuolo valida per la nona giornata di serie A

Nessun allarme particolare in casa Lazio dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto in giornata Ciro Immobile . Il capitano della Lazio, che lamenta noie muscolare da giorni e che ha saltato per questo anche gli impegni con la Nazionale, non ha riportato lesione ai flessori e dunque può cominciare un lavoro differenziato di almeno un paio di giorni. A metà settimana si valuterà se farlo rientrare in gruppo in vista della trasferta di sabato prossimo sul campo del Sassuolo che resta però a forte rischio per lui

Immobile-Lazio, necessario far chiarezza sul futuro

Intanto non si è spenta l'eco per le parole di qualche giorno fa rilasciate da Immobile al Messaggero con l'ipotesi di un addio dalla Lazio già dal prossimo gennaio: "È una soluzione che avevo preso in considerazione quest'estate quando era arrivata qualche offerta, poi però ho deciso di rifiutarla per la Nazionale e la Champions. Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono fatta, specialmente dopo le critiche di alcuni, fortunatamente non tutti, che non hanno visto e apprezzato il gesto ma hanno subito presentato il conto. Questo mi fa male, anzi mi fa vacillare", ha detto Immobile al quotidiano romano. "Ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio, vedremo"