L’ Inter che inizia la settimana, che riporterà alla ripresa di campionato e Champions con il ritmo e l’adrenalina di partite ogni 3 giorni, è una squadra con la voglia matta di riprendersi quello che ha lasciato per strada nelle due gare interne con Sassuolo e Bologna . E se i cali di tensione andranno azzerati e la concentrazione mantenuta ad alti livelli per non lasciare per strada altri punti, è dai centrali di centrocampo che può arrivare sicuramente qualcosa in piu sotto il profilo di assist e gol .

Prestazioni da migliorare a centrocampo

In attesa del contributo di Sanchez e del rientro di Arnautovic (nuovo obiettivo per l’austriaco la trasferta di champions a Salisburgo dell’8 novembre) i due attaccanti titolari hanno fatto bene. 14 gol in 2 sui 23 totali tra campionato e Champions League. Bene gli esterni (3 gol e 8 assist per Dumfries e Dimarco tra A e coppe). Mancano i gol dei centrali. Klassen e Sensi non pervenuti, Frattesi, che è il quarto in mezzo nelle rotazioni, segna a raffica in Nazionale ma nell’Inter ha segnato un solo gol. Chalanoglu 2 gol su rigore, la doppietta nel derby di Mhikitaryan e zero reti per Asllani e soprattutto Barella, che mai aveva avuto un andamento lento come questo dopo le prime 8 giornate da quando veste la maglia dell’Inter, con all’attivo un solo assist. In totale 5 gol e 4 assist dei centrocampisti centrali. Solo il 21% dei gol e degli assist della squadra di Inzaghi. Percentuale da migliorare per sfruttare al massimo la rosa e le qualità individuali dei giocatori, e che potrebbe diventare un fattore decisivo per centrare l’obiettivo.