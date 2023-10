Khvicha Kvaratskhelia ha sposato Nitsa Tavadze. Il matrimonio tra l’attaccante del Napoli e la sua compagna si è tenuto in Georgia, nel Monastero di Samtavro, rispettando le usanze del paese: entrambi in abito bianco, il campione partenopeo, in particolare, ha indossato il tradizione abito dello sposo, il Chokha, ed ha attraversato con la moglie l’arco di pugnali dopo la cerimonia. Il VIDEO del matrimonio

Khvicha Kvaratskhelia ha sposato Nitsa Tavadze. Il numero 77 del Napoli è volato in Georgia per le gare in programma con la sua Nazionale, e per celebrare il matrimonio con la sua compagna in pieno stile georgiano. Gli sposi sono entrati insieme nel Monastero di Samtavr, rispettando le tradizioni del paese, entrambi in abito bianco: si chiama Chokha il tipico vestito da sposo indossato da 'Kvara' per l'occasione . La cerimonia è poi continuata con gli sposi che si sono fatti accompagnare dai testimoni di fronte al prete, hanno ricevuto le tradizionali corone e, al termine della celebrazione, Kvaratskhelia e Nitsa hanno lasciato la chiesa per il tipico passaggio sotto all'arco di pugnali. Secondo la tradizione questa usanza proteggerebbe la famiglia.