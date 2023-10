Fagioli ha ammesso di non essere “in grado di riferire se (Tonali, ndr) scommetteva su eventi calcistici”. “Inizialmente giocavo sul tennis — si legge nel verbale — poi da settembre 2022, poiché dovevo restituire somme ingenti a varie piattaforme, iniziai a scommettere anche sul calcio, per provare a recuperare”. Lui ha assicurato di non aver “ mai scommesso sulla Cremonese o sulla Juventus ”, le squadre per cui ha giocato fin qui in carriera. “Esistono le scommesse sui falli e ammonizioni (…) a me è stato proposto, ma io non ho accettato perché contrario alla mia etica ”.

I prestiti di Gatti e Dragusin

A un certo punto, non potendo più prelevare i soldi dal conto, controllato dalla madre, ha iniziato a chiedere prestiti ad alcuni compagni di squadra: 40 mila euro a Dragusin e altrettanti a Gatti “dicendogli che mi servivano per comprare un orologio… ”. I due prestiti gli vengono accreditati con un bonifico in una gioielleria. “Dicevo che mi servivano per comprare i Rolex in una gioielleria di Milano, che in realtà utilizzavo per restituire in parte le somme di denaro… Gli orologi a volte li ho consegnati io, a volte passavano i titolari delle piattaforme a ritirarli presso le gioiellerie". Ma Fagioli giura di non aver mai detto a nessun compagno di squadra del suo problema di ludopatia: “Lo sapevano solo mia mamma e qualche amico non calciatore”. Non la Juventus: “Dovevo rinnovare il contratto, temevo che una notizia del genere lo avrebbe impedito”.