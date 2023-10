Le probabili scelte a oggi di Pioli e Allegri per il big match di domenica sera a San Siro. Il Milan deve fare a meno di Maignan (squalificato) e Sportiello (infortunato): in porta giocherà Mirante. Florenzi al posto dell'altro squalificato, Theo Hernandez. Krunic recuperato per la panchina, da valutare Loftus-Cheek. Nella Juve scelte obbligate in difesa