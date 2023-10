Di nuovo tempo di scelte per Simone Inzaghi e Ivan Juric dopo due settimane di sosta. Per la trasferta di Torino, l'allenatore dell'Inter dovrebbe ripartire dai titolarissimi con Barella preferito su Frattesi. In difesa Pavard. I granata potrebbero schierarsi col 3-5-1-1 con Pellegri in avanti. La difesa vede Sazonov al posto di Buongiorno, non ancora recuperato