Tensioni e fumogeni a poche ore dalla gara contro il Verona: alcuni tifosi del Napoli sono stati bloccati e portati in questura per l'identificazione. 36 di loro hanno ricevuto il Daspo e hanno dovuto lasciare la città

Tensioni tra tifosi del Napoli e forze dell'ordine si sono verificate questa mattina in alcune zone tra la stazione ferroviaria e lo stadio Bentegodi di Verona, dove alle ore 15 è in programma la partita tra Hellas e Napoli. Un gruppo di tifosi partenopei ha creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera, dove gli ultras napoletani hanno lanciato fumogeni. Circa 300 i tifosi soni statu bloccati dalla Polizia tra viale Piave, Porta Nuova e la zona del Bentegodi. Alcuni sono stati accompagnati in Questura e per 36 di loro è scattato il divieto di accedere alle manifestazioni sportive.Sul posto anche la polizia locale per gestire la viabilità. Intorno alle ore 10 una cinquantina di tifosi del Napoli sono venuti a contatto con sostenitori del Verona nei pressi del parcheggio davanti alla Curva Nord. Per la gara sono stati venduti 3.223 biglietti ai tifosi ospiti.