Nella giornata di ieri l’agente di Tonali, Beppe Riso, ha voluto puntualizzare: “Sandro pagherà per ciò che ha sbagliato, ma non verrà punito per quello che non ha fatto. Ho già letto troppe sentenze in giro. Spero venga data sanzione corretta per quello che rappresenta per il nostro calcio, è un patrimonio italiano".