Si è tenuta questa mattina l'assemblea dei soci dell'Inter, svoltasi a Palazzo Parigi a Milano. È stato approvato il bilancio al 30 giugno 2023, con una consistente riduzione delle perdite rispetto all'anno 2021/22 che passano da 140 a 85 milioni di euro. Il fatturato complessivo per la stagione si attesta a 425 milioni di euro, evidenziando un aumento di circa 60 milioni dei ricavi al netto del player trading spinti dal record storico di incassi da match day, pari a 80 milioni di euro. Nell'anno solare 2023, l'azionista di maggioranza ha immesso nuovi finanziamenti soci per 51 milioni di euro ed ha ripatrimonializzato la società per 86 milioni di euro, rispettando in toto i parametri del Settlement Agreement. Il presidente Steven Zhang, non era presente fisicamente ma è intervenuto in videoconferenza dalla Cina, esprimendo grande soddisfazione per quanto fatto la passata stagione che ha consacrato il club nerazzurro tra i migliori a livello europeo. "La nostra ambizione non si ferma qui - ha detto il numero uno della società -, la strada da percorrere insieme è ancora tutta davanti a noi. Quanto abbiamo realizzato in questi anni è il punto di partenza per il futuro del nostro club". "Il continuo supporto dell'azionista di maggioranza ha contribuito a sostenere lo sviluppo e le ambizioni del club - ha aggiunto -. La vittoria è sempre la nostra priorità. Per i nostri tifosi e per entrare per sempre nella storia di questo club, lotteremo per la seconda stella".