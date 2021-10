15/15 Foto LaPresse e IPA/Fotogramma

L'ALLENATORE: FRANK DE BOER - La sua avventura nerazzurra fu un flop. Come quella successiva in Inghilterra al Crystal Palace durata appena cinque partite. L'ultima panchina è nella nazionale olandese, out agli ottavi di Euro 2020 con non poche polemiche sul sistema di gioco utilizzato. Da allora, è senza squadra.