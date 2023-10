Niente fischietti contro Romelu Lukaku durante Inter-Roma per decisione del questore. Il ritorno del belga a San Siro da avversario doveva fare rumore. Per davvero. I tifosi dell’Inter, per la gara di domenica alle 18, avevano infatti deciso di accogliere l’ex con trentamila fischietti, distribuiti in tutti i settori dello stadio Meazza. Tutto questo fino alla serata di oggi, quando la Curva Nord -che aveva già predisposto la distribuzione dei fischietti- ha fatto sapere sui social che l'iniziativa è stata vietata. L'iniziativa di vietare i fischietti arriva dal GOS (il gruppo operativo di sicurezza che include le varie istituzioni del territorio, tra cui questore e prefetto, e quelle sportive) a tutela del regolare svolgimento dell'evento in quanto l’iniziativa avrebbe disturbato il giocatore. In sede di discussione il GOS nel tavolo tecnico ha facoltà di valutare che se l'arbitro non può dirigere regolarmente una gara -disturbato da 30.000 fischietti, con il rischio di interruzione della partita nel caso in cui i fischi dei tifosi dovessero confondersi con quello arbitrale- vengano presi provvedimenti come quello adottato in questo caso. In ogni caso, il primo incrocio con l’attaccante belga passato in estate alla Roma, dopo il mancato ritorno all’Inter, potrebbe quindi essere caratterizzato da altre forme di dissenso. Non con le migliaia di fischietti da utilizzare ogni volta che Romelu toccherà il pallone. Dopo aver lasciato l’Inter per il Chelsea nel 2021, i tifosi nerazzurri avevano ricucito lo strappo, con quelle dichiarazioni d’amore per l’Inter già rilasciate nell’autunno di quell’anno, poi corroborate dal ritorno in prestito, di un giocatore cui i tifosi hanno voluto molto bene . Ma lo strappo di questa estate e tutte le voci successive alla finale di Champions è stato troppo forte per poter essere accettato.