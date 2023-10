Leonardo Pavoletti cuore d'oro. Il capitano del Cagliari (in campo domenica alle 12.30 su Sky, contro il Frosinone) è sceso in campo al fianco della solidarietà, consegnando la spesa a casa delle persone bisognose che vivono nel capoluogo sardo. Il giocatore, nello specifico, si è unito ai volontari della fondazione Domus de Luna - nata nel 2005 per creare strumenti nuovi a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza a rischio - che sui social lo ha ringraziato per il suo aiuto e la sua beneficenza. Nel post si legge: "Grazie Leonardo per esserti unito ai ragazzi che portano la spesa a domicilio. Tanti sorrisi e abbracci per le famiglie di TiAbbraccio". La risposta di Pavoletti non si è fatta attendere: "Grazie a voi anche le mie braccia sono diventate pavolose".