Legali Zaniolo: "Non emerse scommesse sul calcio"

Dopo l'audizione di tre ore di Nicolò Zaniolo davanti alla pubblico ministero Manuela Pedrotta, titolare dell'inchiesta sulle scommesse illegali presso la Procura di Torino, i legali del calciatore hanno diramato una nota stampa: "Il calciatore non si è sottratto ad alcuna contestazione. Non è emerso nessun indizio a suo carico circa ipotesi di scommesse su partite di calcio. Ha riconosciuto di aver giocato saltuariamente su piattaforme illegali a poker e blackjack"

È durata circa tre ore l'audizione in Procura a Torino di Nicolò Zaniolo, indagato nell'inchiesta sulle scommesse su piattaforme illegali. Il giocatore è stato sentito dalla pubblico ministero Manuela Pedrotta titolare dell'inchiesta. Presenti all'audizione oltre ai legali di Zaniolo anche gli investigatori della squadra mobile che indagano sulle presunte irregolarità. Il calciatore è accusato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Zaniolo ha lasciato gli uffici del settimo piano da un'uscita secondaria.

La nota dei legali di Zaniolo

Al termine dell'audizione gli avvocati Antonio Conte e Gianluca Tognozzi hanno diramato una nota per chiarire la posizione del giocatore dell'Aston Villa: "Nicolò Zaniolo ha risposto a tutte le domande e non si è sottratto ad alcuna contestazione formulata dal PM chiarendo definitivamente la sua posizione. Non è emerso nessun indizio a suo carico circa ipotesi di scommesse su partite di calcio. Ha riconosciuto di aver giocato saltuariamente su piattaforme illegali a poker e blackjack ed ha chiarito di non essere mai stato soggetto a minacce o intimidazioni. Siamo fiduciosi di chiudere presto la vicenda giudiziaria del nostro assistito".