Un gol di Thuram, il migliore in campo, a dieci minuti dal termine regala all'Inter il successo sulla Roma e il nuovo primato in classifica. Un successo meritato per la squadra nerazzurra che ha avuto molte occasioni da rete. Bene Aanche Dimarco e Acerbi. Per la Roma solo un tentativo di testa di Cristante sul quale Sommer è stato decisivo. Prova opaca per l'atteso ex Lukaku. Ecco le pagelle di Riccardo Gentile