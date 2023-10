Sarri: "Noi in crescita. Immobile? Non si discute"

L'allenatore della Lazio soddisfatto per la prestazione, specie nel secondo tempo, e per il risultato ottenuto contro la Fiorentina: "E' stata dura ma col passare dei minuti abbiamo legittimato la vittoria. Immobile? Sta migliorando la sua condizione e il gol gli farà bene". Sui nuovi: "L'inserimento procede bene, la rosa è più forte rispetto allo scorso anno"

Maurizio Sarri analizza lucidamente il successo della sua Lazio all'Olimpico: "La partita è stata dura, difficile, come era facilmente prevedibile. Loro hanno fatto forse meglio di noi nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo legittimato il risultato perché abbiamo creato qualche palla gol e concesso praticamente niente - dice - Il gol di Immobile? Lo stiamo aspettando, ma abbiamo anche un ragazzo che sta facendo bene (Castellanos, ndr) ed è giusto utilizzarlo. Ciro non è in discussione, il gol gli farà bene così come gli farà bene allenarsi un po' perché nell'ultimo mese si è allenato poco". Una Lazio che, nel primo tempo, è stata meno concreta rispetto al solito: "Nel primo tempo abbiamo sprecato tanto, abbiamo riconquistato una decina di palle nella loro metà campo senza trasformarle in occasioni - prosegue - Siamo andati sempre incontro alla palla e li abbiamo facilitati perché non abbiamo attaccato con costanza la profondità, è lì che dobbiamo fare meglio".

"I nuovi si stanno inserendo bene, rosa più forte di un anno fa" Resta sempre l'incognita dei 'nuovi' e del loro inserimento nei meccanismi di Sarri: "I nuovi si stanno inserendo abbastanza bene, il problema è stato che quando si stavano inserendo abbiamo avuto un decadimento delle prestazioni di chi ci aveva fatto benissimo - spiega - La squadra si sta ritrovando, speriamo di continuare in questa lunga rincorsa nella quale ci siamo dovuti infilare dopo le prime due gare". Spesso la Lazio ha cambiato uomini dopo 60': "Il calcio va in questa direzione, gli impegni sono tanti, il calendario è questo e i 90 minuti sono troppi per molti. La rosa per me è più forte dell'anno scorso, ora bisogna dimostrare di essere più forti nell'undici". Tornando a Immobile e alla percentuale sul suo stato di forma: "Mi sembra una domanda difficile a cui rispondere. Non è che si dà un minutaggio a Immobile e non si tiene conto di cosa ci propone la partita. La gara ci proponeva altri cambi, per quello è entrato a quel punto. Ha fatto 50 minuti pochi giorni fa, 15 minuti oggi, spero solo abbia la fortuna di allenarsi con continuità e sicuramente lo ritroveremo al 100% tra non molto. Gli ultimi due allenamenti mi è già sembrato in crescita".