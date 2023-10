È dalle ali che arrivano pericoli e assist: l'Inter di Inzaghi può fare affidamento su Dimarco e Dumfries, che insieme formano la coppia di esterni che ha fornito più assist in Serie A. In particolare, l'italiano figura in tutte le classifiche di rendimento: cross, passaggi chiave e occasioni create

Un delivery da scudetto. L’Inter di Inzaghi vola sulle fasce da dove arrivano pericoli e assist a ripetizione. Federico Dimarco ci scherza sempre sui social con Marcus Thuram: l’ordine è in consegna aveva scritto dopo il cross con la Fiorentina, è arrivato un altro ordine dopo la Roma. E così via, 1 gol e 4 passaggi vincenti per l’esterno azzurro che presenzia in tutte le classifiche di rendimento in questione: 72 cross, 21 passaggi chiave e 5 occasioni create. Il tutto dopo aver chiuso l’anno passato con 4 reti e 10 assist e il riconoscimento Uefa di miglior esterno sinistro della Champions League.