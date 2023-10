Paulo Dybala ha chiesto alla compagna Oriana Sabatini di sposarlo. È arrivato il sì della showgirl argentina alla proposta dell'attaccante giallorosso, avvenuta nel cuore di Roma, a Fontana di Trevi, come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social. In una delle foto, c'è Oriana che mostra l'anello scelto dal Dybala. Lei scrive: "Per sempre"

Profumo di fiori d'arancio in casa Roma. Paulo Dybala, infatti, ha chiesto alla sua dolce metà Oriana Sabatini di sposarlo. La coppia ha condiviso sui social questo magico momento. Prima postando nelle stories di Instagram una immagine di loro abbracciati nel cuore di Roma, precisamente a Fontana di Trevi: l'attaccante giallorosso tiene in mano una scatolina (probabilmente dell'anello) in quella che dovrebbe essere stata la location scelta per questo momento speciale. In un'altra foto pubblicata, Oriana mostra il bellissimo anello di diamanti scelto da Dybala. L'argentina commenta: "Per sempre".