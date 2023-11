Ancora lavoro a parte per Danilo nella giornata di giovedì 2 novembre: il difensore brasiliano, che sente ancora fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra, non dovrebbe farcela per Fiorentina-Juventus, match in programma domenica 5 novembre alle 20.45. Allegri, quindi, va verso la conferma della difesa formata da Gatti, Bremer e Rugani. Le ultime dalla Continassa nel VIDEO sopra

GLI INDISPONIBILI IN A PER L'11^ GIORNATA