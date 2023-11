Nel video Peppe di Stefano fa il punto sulla situazione infortunati in casa Milan. La novità del giorno è il rientro in gruppo di Loftus-Cheek, che si candida dunque ad essere convocato con l’Udinese per poi tornare dal 1’ in Champions contro il Psg. Le ultime anche su Pulisic, Kjaer e Chukwueze

Arriva una buona notizia dall'infermeria per Stefano Pioli. Ruben Loftus-Cheek torna a lavorare in gruppo dopo un lungo periodo di assenza: l'ultima presenza in campo risale allo scorso 30 settembre, contro la Lazio. E' un recupero molto importante: il centrocampista rossonero si candida dunque ad essere convocato con l’Udinese per poi tornare dal 1’ in Champions contro il Psg. Continua a lavorare a parte, invece, Christian Pulisic, ma dovrebbe essere una gestione in vista della partita contro i parigini in Champions League. Differenziato sul campo per Chukwueze e lavoro personalizzato per Kjaer.