Il Bologna vince anche in casa contro la Lazio e ora sogna l'Europa. Thiago Motta non si sbilancia, ma non gioca nemmeno in difesa: "L'entusiasmo non mi spaventa, siamo in un ottimo momento ma sappiamo anche perchè. Ho fiducia nei ragazzi, hanno voglia di migliorare e lavorare". Elogi per tanti singoli, soprattutto per Calafiori, la sua intuizione da centrale difensivo: "È straordinario, pulito negli interventi e bello da vedere in uscita"

BOLOGNA-LAZIO 1-0: GOL E HIGHLIGHTS