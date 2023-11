Sono ore di apprensione in Toscana per l'alluvione che sta colpendo diverse zone della regione e che ha causato già cinque vittime. Per questo motivo si è mobilitata la tifoseria viola: organizzata una raccolta per aiutare i soccorritori a liberare strade e case dal fango

Immagini terribili quelle che arrivano dalla Toscana. L'alluvione che ha colpito la regione ha già causato cinque vittime e numerosi danni. Sono circa quattrocento gli sfollati. Stato di emergenza per una situazione davvero eccezionale, con il presidente della Regione Giani che afferma: "Precipitazioni mai viste in 100 anni". Per questo motivo si mobilita anche il mondo dello sport. A partire dai tifosi della Fiorentina: la "Curva Fiesole" ha organizzato una raccolta di materiale necessario ad aiutare i soccorritori: pale, guanti, sacchi, stivali, tutti strumenti in grado di aiutare quanti in queste ore stanno liberando strade e case dal fango. "Nei prossimi giorni, quando ci sarà permesso, organizzeremo squadre per intervenire concretamente nelle zone alluvionate" così i tifosi viola nel loro comunicato