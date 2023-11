Nell'allenamento del venerdì della Roma era assente Lorenzo Pellegrini per stare vicino alla moglie Veronica che, in giornata, ha dato alla luce il loro tezo figlio, come annunciato dalla coppia sui social: si chiama Nicolò. L'obiettivo di Pellegrini è recuperare dall'infortunio muscolare in tempo per giocare il derby del 12 novembre

LE PROBABILI FORMAZIONI DI A