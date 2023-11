In conferenza stampa Filippo Inzaghi ha presentato il derby: "Napoli sulla carta fuori portata, ma non ci difenderemo soltanto. Per salvarsi serve giocare con coraggio. Sono sempre più convito della mia scelta. Candreva? Tornerà presto protagonista" SALERNITANA-NAPOLI, LA CONFERENZA DI GARCIA

Promette una prestazione di carattere, Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana: la sua squadra domani, 4 novembre dalle 15.00, sfida il Napoli campione d'Italia in carica. I granata non vogliono nascondersi, a presentare la gara, in conferenza stampa, è proprio il tecnico che, in occasione della partita, festeggerà il traguardo delle cento panchine in Serie A. "Fa piacere, è sempre una grande emozione al di là della categoria. Raggiungere questo traguardo in una partita così importante e davanti alla nostra gente mi auguro sia da stimolo per i nostri giocatori per dare tutto in campo".

"Non ci difenderemo soltanto" A proposito della formazione, non si sbottona: "Giocherà chi sta meglio e mi darà più garanzie di tenuta, i cambi saranno importanti perché per sopperire al gap tecnico dovremo correre il doppio di loro". Consapevole del livello dell'avversario, Filippo Inzaghi però si nasconde e promette una prestazione di carattere: "Non ci difenderemo solamente ma proveremo a fare la nostra partita, dobbiamo avere coraggio per riuscire a salvarci e dobbiamo alimentarlo in ogni partita contro qualsiasi avversario. Conosciamo il valore del Napoli ma credo ci siano i presupposti per giocarcela, dobbiamo trascinare la nostra gente per provare a realizzare questa impresa tutti insieme".

"I ragazzi hanno ricominciato a correre ed avere intraprendenza" "Domani dobbiamo dare seguito al secondo tempo di Genova e alla partita di Coppa Italia - prosegue Inzaghi -. Inizio a vedere dalla squadra quello che speravo, i ragazzi hanno ricominciato a correre e ad avere intraprendenza. Tutto questo ci permette di comandare la partita, creare occasioni e poter fare prestazioni importanti. Il Napoli sulla carta è fuori portata ma giochiamo nel nostro stadio, il nostro pubblico ci darà una grande mano e dobbiamo fare una grande partita e una grande prestazione per l'ambiente e per noi stessi". Per Inzaghi sarà necessario "mettere il cuore in campo perché lo meritano la società, il presidente e i nostri tifosi. Con me va in campo chi merita".

"Non si guarda indietro, bisogna migliorare ogni giorno" Continua poi Inzaghi, archiviando le passate prestazioni, meno brillanti, della squadra granata: "Guardare indietro ormai ha poco senso, dobbiamo guardare avanti. Ogni giorno scopro qualcosa da fare e da migliorare su questa squadra. Bisogna avere un po' di pazienza ma sono sempre più convinto della scelta che ho fatto perché ho trovato una società organizzata ed una squadra forte. Credo che i nostri calciatori si devono tenere stretta la Salernitana perché ha un presidente importante, un centro sportivo all'altezza, un'organizzazione importante e un tifo eccezionale. Se l'atteggiamento sarà quello giusto usciremo presto dalla situazione in cui ci troviamo e arriveremo al nostro obiettivo".

"Candreva tornerà protagonista" Il tecnico ha, poi, parlato dei singoli. "Candreva è uscito a Genova per una botta che ha subito nel primo tempo e martedì non abbiamo voluto rischiarlo. Per le qualità che ha può giocare in ogni ruolo e sono sicuro che già da domani vedremo il calciatore che tutti conosciamo, per noi deve essere un valore aggiunto. Simy non è stato inserito in lista per il momento perché andrebbe tolto qualcuno e non è facile. Dia con una punta accanto può rendere di più, ma dobbiamo portare i nostri attaccanti nelle condizioni migliori per poterlo aiutare". Fa il punto anche sugli indisponibili per la gara di domani: "Ikwuemesi non ha i novanta minuti nelle gambe ma non ho ancora deciso se schierarlo dall'inizio o a gara in corso".