Anche se con un po' di ritardo, è arivato anche per Gianluca Scamacca il classico rito da nuovo giocatore dell'Atalanta: la prova di canto. L'attaccante italiano si è esibito a cena, davanti ai compagni, sotto le note de 'La società dei magnaccioni' di Lando Fiorini. Una canzone speciale per chi come lui è 'un giovanotto de sta Roma bella'. Guarda il VIDEO