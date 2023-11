Dove vedere Milan-Udinese

I numeri di Milan e Udinese

L’Udinese ha vinto nell’ultimo precedente in Serie A contro il Milan, dopo una serie di sei incontri consecutivi senza successi (3 pareggi, 3 sconfitte); l’ultima volta in cui i friulani hanno ottenuto due successi consecutivi contro i rossoneri nella competizione è stata nel 2017. Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (9 vittorie, 6 pareggi): l’unico successo dei friulani nel parziale, proprio nell’unico tra questi incontri in cui i rossoneri non hanno trovato la rete, è un 1-0 dell’11 settembre 2016, firmato da Stipe Perica. L’Udinese è l’unica squadra contro cui il Milan, da quando è sotto la guida di Stefano Pioli, ha sempre segnato e subito gol in Serie A (13 gol segnati e 11 subiti in sette precedenti). Il Milan ha perso solo una delle ultime 20 gare di Serie A contro avversarie che occupavano le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornta (14 vittorie, 5 pari), 0-2 contro lo Spezia lo scorso 13 maggio; in questo parziale i rossoneri hanno segnato 46 reti, una media di 2,3 a incontro. L’Udinese è la quarta squadra che ha pareggiato almeno sette delle prime 10 gare giocate in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (3 sconfitte), dopo il Bari 1998/99 (sette), l’Inter 2004/05 (otto) e il Cagliari 2006/07 (sette); tutte queste tre formazioni hanno terminato con una “X” anche l’11° appuntamento stagionale. Il Milan ha vinto ben sei delle ultime sette gare casalinghe in Serie A, anche se ha perso la più recente, 0-1 contro la Juventus; l’ultima volta che i rossoneri non hanno trovato la rete in due partite interne di fila in campionato è stata nel gennaio 2020, mentre l’occasione più recente in cui hanno perso due match consecutivi a San Siro è stata nel settembre 2019, con Marco Giampaolo in panchina.