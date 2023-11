La sfida tra Genoa e Verona della 12^ giornata di campionato si gioca oggi, venerdì 10 novembre, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

Dove vedere Genoa-Hellas Verona in tv

La partita tra Genoa e Verona, valida per la 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 10 novembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo Riccardo Re e Francesco Cosatti. Dalle 20 e dalle 22.35 appuntamento con 'La Casa dello Sport Night', in studio: Mario Giunta, Gianfranco Teotino, Massimo Marianella e Lorenzo Minotti in collegamento da Genova. Inoltre, collegamenti continui per tutto il weekend con Torino dove si terrà la 54^edizione delle Nitto ATP Finals.