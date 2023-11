Dove vedere Sassuolo-Salernitana

La partita tra Sassuolo e Salernitana, valida per la 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 10 novembre alle 18.30 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Salernitana

Dopo essere rimasto imbattuto nei primi tre confronti con la Salernitana in Serie A (2 vittorie, un pari), il Sassuolo ha perso la sfida più recente contro i campani (0-3 all’Arechi il 22 aprile scorso). Il Sassuolo ha vinto entrambe le sfide al Mapei Stadium contro la Salernitana in Serie A senza subire alcun gol e realizzandone ben sei; tra le squadre contro cui i neroverdi vantano il 100% di successi casalinghi solo contro il Crotone (tre) hanno disputato più match nel torneo. Una delle due vittorie più larghe registrate dal Sassuolo in Serie A è arrivata contro la Salernitana: 5-0 il 2 ottobre 2022, l’altra contro il Genoa il 29 luglio 2020 (anche in quel caso 5-0 ed entrambe al Mapei Stadium). Il Sassuolo ha perso sei match in questo campionato (3 vittorie, 2 pari), solo una volta ha subito più sconfitte nelle prime 11 gare stagionali di Serie A (sette nel 2017/18). La Salernitana è una delle tre squadre a non aver ancora vinto alcun match in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, insieme al Lione e all’Almería. In caso di mancato successo in questa partita, diventerebbe la 30^ formazione nella storia della Serie A con zero successi nelle prime 12 gare stagionali; di queste solo tre hanno poi evitato la retrocessione a fine campionato (il Cagliari 2005/06, il Varese 1970/71 e la Triestina 1942/43). Includendo anche l’ultimo match dello scorso campionato, la Salernitana non ha vinto nessuna delle ultime 12 gare di di Serie A (4 pareggi, 8 sconfitte), stabilendo il suo record negativo di partite consecutive senza successi nel massimo campionato. L’ultima vittoria dei campani in campionato risale al 27 maggio scorso (3-2 contro l'Udinese). Salernitana e Sassuolo sono le uniche due squadre che non hanno ancora registrato alcun clean sheet in questa stagione di Serie A.