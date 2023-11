Il centrale dell'Atalanta è stato costretto al forfait contro lo Sturm Graz in coppa: contro l'Inter aveva stretto i denti, ma ora è a rischio per Udine. E con la Nazionale per la sosta è da valutare

Problemi in casa Atalanta per Giorgio Scalvini. Il centrale classe 2003 è stato costretto al forfait contro lo Sturm Graz nel match di Europa League. Aveva giocato 62 minuti contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato, stringendo i denti, ma ora è a rischio per Udine, match in programma domenica alle 15 per il prossimo turno di campionato. Per lui problemi alla schiena, nonostante il lavoro in piscina di questi giorni. Dunque ci sarà la sosta nazionali, con Scalvini che, a questo punto, sarà da valutare anche in chiave azzurra.