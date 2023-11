Ventiquattro ore al derby: in casa biancoceleste il successo in Champions dà fiducia. Sarri non parlerà in conferenza stampa, ma a parlare sarà la rifinitura delle 15.30. Zaccagni sicuramente out, giocherà Pedro (uomo derby). Mentre per Luis Alberto c'è ottimismo. Da capire anche le condizioni di Marusic, dopo una distorsione alla caviglia, sarà a disposizione ma è in dubbio la presenza dal 1'. Nessun ballottaggio invece in attacco: giocherà Immobile

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ