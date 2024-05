Dallo scudetto appena conquistato a Lautaro e il futuro dell'Inter. Javier Zanetti , vicepresidente dei nerazzurri, è stato ospite di Dazn, nel corso di Supertele. " Resta soprattutto la felicità dei tifosi , poi il percorso fatto. Credo che Simone con i giocatori e lo staff abbiano fatto un grandissimo lavoro, consapevoli che la squadra fosse forte ma che dovesse anche dimostrarlo. C’è stato un momento di difficoltà in cui i risultati non arrivavano, poi nella scorsa stagione il fatto di essere arrivati in finale di Champions era un grande traguardo. Quella partita ci ha lasciato grande rammarico perché la potevamo vincere, ma anche la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante. Inzaghi ha portato tantissimo all' Inter. Ha dato serenità e la consapevolezza di essere una squadra forte. È uno che si impegna tanto e i ragazzi lo hanno sempre seguito in tutto".

Il rapporto con Zhang

Sulla società: "Per vincere devi costruire anche una squadra fuori dal campo che lavora a pari livello di quella in campo. La società deve esserci nei momenti di difficoltà. Quando l’allenatore è in difficoltà se ci credi devi stargli vicino. Zhang? Siamo sempre in contatto, era felicissimo per la vittoria ma dispiaciuto per non poter esserci. È tranquillo perché vede una società che funziona e sa che il club è in buone mani".