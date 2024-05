Cannavaro: "Squadra viva, salvezza è possibile"

L’Udinese pareggia al 92’ contro il Napoli, un punto importante in chiave salvezza e che soddisfa Cannavaro: "Loro sono venuti qui per vincere a tutti i costi, noi eravamo in totale emergenza e il pareggio ci dà morale". Poi sul momento della squadra: "Li ho trovati impauriti visti gli ultimi risultati, ma siamo vivi e il nostro futuro dipende da noi visto che adesso ci sono tre scontri diretti" UDINESE-NAPOLI 1-1: GOL E HIGHLIGHTS

"Sono soddisfatto perché abbiamo ottenuto questo punto contro una squadra che è venuta qui a fare la partita e voleva vincere a tutti i costi", queste le parole di Fabio Cannavaro al termine di Udinese-Napoli, match finito 1-1 con il gol del pareggio di Success per i friulani al 92'. "Noi eravamo in totale emergenza e questo pari ci dà tantissimo morale per com'è venuto", ha detto l'allenatore dell'Udinese.

"Trovato una squadra bloccata, non è facile ma…" Cannavaro poi spiega la situazione della squadra al momento del suo arrivo dopo l'esonero di Cioffi: "Li ho trovati bloccati, impauriti visti gli ultimi risultati. Sto cercando un po' di "ripulire" queste cose ma non è facile". Poi aggiunge: "È comunque una squadra che se al completo può fare ancora tanto sia in fase di possesso che di non possesso. Poi è chiaro che contro Roma, Bologna e Napoli è tutto molto più complicato, sono squadre che sbagliano poco, fanno paura, giocatori come Osimhen toccano una palla ma la buttano dentro".

"Siamo vivi e dipende tutto da noi" Sulle prossime partite che vedranno l'Udinese affrontare tre dirette concorrenti per la salvezza: "Da qui in avanti ci sono le nostre tre finali, fortunatamente recupero un po' di giocatori. Siamo vivi, c'è da lavorare perché sono tre scontri diretti e dipenderà tutto da noi e da come prepareremo queste tre partite". Infine conclude: "Il futuro è nelle nostre mani ed è meglio così: dipendere dagli altri non sempre conviene e non ci piace. Ce la andremo a giocare pur sapendo che troveremo due campi infuocati come Lecce e Frosinone, ma soprattutto in casa qui contro l'Empoli".