Palladino, Juric e un abbraccio rimasto in sospeso

C’è un abbraccio fraterno rimasto in sospeso e che non può più aspettare, si rincorre da anni. Spalle forti, spesso in tensione, che hanno imparato a reggere responsabilità, ma che ora possono finalmente sciogliersi nell’affetto dell’altro. Perché Palladino e Juric non sono semplici colleghi che si stimano, sono stati compagni al Genoa, sono stati complici di una promozione al Crotone, hanno riprovato a esserlo di nuovo a Genova, hanno volutamente intrecciato il loro feeling professionale in qualcosa che va al di là del rispetto che si concede a un collega. Ecco perché prima del fischio d’inizio e più che il fischio di inizio, a Monza, si attende quell’abbraccio che nella scorsa stagione non c’è stato perché all’andata Palladino era ancora in Primavera e al ritorno era squalificato. Ritrovarsi entrambi allenatori in Serie A sarà strano, perché quello destinato al mestiere, tra i due, e' sempre stato Juric. Allenatore in campo ai tempi del Genoa dei record di Gasperini, e allenatore di mestiere a Crotone, quando volle Raffaele per conquistare la Serie A, e di nuovo in rossoblù, quando rivolle l’amico “Palla” in una stagione più complicata. Gli anni in cui il giocatore parlava così dell’amico seduto in panchina. Seduto, si fa per dire…