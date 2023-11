Un gol clamoroso quello dell'esterno nerazzurro, e anche importante per sbloccare una partita difficile. Ma la prodezza di Dimarco è stata voluta o no? Per Paolo Di Canio l'intenzione della giocata era l'apertura verso Dumfries come spesso fa la squadra di Inzaghi. Marchegiani assolve il portiere. Il dibattito a Sky Calcio Club

