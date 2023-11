Leao e Calabria hanno effettuato gli esami, dopo gli infortuni subiti nel corso di Lecce-Milan. Per il portoghese lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La lesione non sembra particolarmente grave: la speranza è averlo a disposizione per la sfida al Dortmund del 28 novembre. Per l'esterno italiano edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro: escluse dunque lesioni (ci sarà contro la Fiorentina)

Leao e Davide Calabria hanno effettuato gli esami medici, dopo essere stati costretti a lasciare il campo sabato durante Lecce-Milan. Al portoghese è stata riscontrata una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Non si dovrebbe trattare però di una lesione grave. La speranza dei rossoneri è quella di averlo a disposizione per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma il prossimo 28 novembre. Leao non dovrebbe rispondere alla chiamata della nazionale. Così come Calabria, che era stato richiamato dall'Italia dopo 17 mesi per le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina. Escluse lesioni per l'esterno difensivo, a cui è stato riscontrato un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. Il capitano del Milan potrebbe essere già a disposizione per la sfida di campionato contro la Fiorentina del 25 novembre.