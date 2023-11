La vittoria in Champions contro il Paris Saint Germain è stata un fuoco di paglia. Il Milan viene rimontato a Lecce e chiude questo periodo tra le due soste per le nazionali senza aver trovato i tre punti in Serie A. Il ruolino di marcia con 3 sconfitte in 6 partite è aggravato dai tanti infortuni, dai tanti gol subiti e dall'incapacità di rendersi pericoloso nei finali di partita

