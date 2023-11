Cos’è il genio? E’ fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione, certo. Ma qui all’elenco di Amici Miei, Dimarco ha aggiunto un pizzico di incosciente follia. E magari fortuna certo. Perché se fosse finito sulla luna quel tiro – come ha detto lui - sai le critiche… Il giro della sua carriera racchiuso in 56 metri. Un gol dalla luna difficile da dimenticare. La magia di un gesto che da sempre racchiude il sogno di chiunque abbia mai calciato un pallone. All’Inter di questi gol ne hanno visto più di qualcuno. Recoba ad Empoli il più iconico, oppure Stankovic in Champions contro lo Schalke o in A contro il Genoa. La parte della pazzia nerazzurra che piace di più. Un attimo di genialità che rimane praticamente eterna.