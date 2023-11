La Lazio si accontenta ma non gode: mancano i gol

Alla fine la Lazio si è accontentata. La fotografia del derby l’ha scattata Sarri: se non puoi vincerlo non devi perderlo, ha detto, ma sullo sfondo della stessa foto si vede bene anche il limite che sta frenando le ambizioni dei biancocelesti. Il derby lo ha confermato: la Lazio fa fatica a trovare il gol. 11 in meno, appena 3 nelle ultime 5 tra Coppa e campionato . La media dei tiri totali è in linea con quella di un anno fa. A calare decisamente sono invece percentuale realizzativa, in cui la Lazio è stata la migliore della passata stagione e le conclusioni nello specchio. In A solo altre 4 squadre vedono la porta meno dei biancocelesti. Andando oltre i numeri è innegabile che l’addio di Milinkovic stia incidendo. Non solo per la sua dote di gol e assist ma anche perché ha privato Sarri di un’arma tattica preziosa per occupare l’area e aprire spazi.

Il punto sull'attacco

All’allenatore stanno mancando anche i gol e gli uno contro uno degli esterni offensivi. Zaccagni e Felipe Anderson hanno chiuso l’ultima stagione come quarto e settimo in A per dribbling riusciti, quest’anno sono in ritardo. Capitolo centravanti: Immobile sta lavorando per tornare al top, sta molto meglio fisicamente e durante questa sosta si allenerà a Formello. Castellanos, bravo a lavorare per la squadra, deve crescere sotto rete e continuerà ad avere spazio e minuti per migliorare. Per Sarri è solo una questione di tempo, il gol non è mai stato un problema per le sue squadre ma anche lui sa bene che se vuoi sognare il ritorno in Champions devi tornare a segnare. Cambia solo una vocale ma fa tanta differenza.