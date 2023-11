"Che lezione abbiamo appreso in questo inizio di campionato? Non si finisce mai di imparare. Siamo in una fase interlocutoria, diciamo che la squadra e l'allenatore stanno rispondendo bene". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, a margine di un incontro con gli studenti dell'Università di Milano-Bicocca. "Cos'è Juventus-Inter per me? Una partita di campionato, che affronteremo con calma, e questo è il bello di questo campionato, l'incertezza che c'è"

JUVE-INTER, DIFESE A CONFRONTO