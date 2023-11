la classifica

Mese da dimenticare per i rossoneri che tra la sosta di ottobre e novembre hanno conquistato solo due punti e non hanno vinto un match in campionato: peggio ha fatto soltanto il Verona. Di contro, le ultime quattro giornate hanno certificato la fuga di Inter e Juventus. Ecco la classifica che tiene in considerazione i punti guadagnati tra la 9^ e la 12^ giornata