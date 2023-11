In casa Roma, sta mancando la qualità in attacco e i motivi più evidenti sono due. Paulo Dybala sta faticando a trovare la migliore condizione e Lorenzo Pellegrini è stato a lungo assente: sarà a disposizione dopo la sosta per aumentare le soluzioni offensive

La buona notizia è che in un'alta classifica piena di squadre imperfette, la Roma si ritrova in una posizione interessante, ad appena meno tre dal quarto posto. La notizia meno buona arriva da una proposta offensiva insufficiente: un solo tiro nello specchio della porta nel derby, innocuo peraltro, di Karsdorp a inizio primo tempo, poi solo qualche mischia. Sta mancando la qualità e i motivi più evidenti sono due. Paulo Dybala sta faticando a trovare la migliore condizione, dovrebbe essere lui a illuminare la scena negli ultimi trenta metri. Non ci sta riuscendo con la necessaria continuità. Nel derby è stato innocuo, non ha mai preoccupato la difesa della Lazio e se non si accende lui Lukaku risulta essere troppo isolato e le azioni realmente pericolose non arrivano mai.