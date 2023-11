Walter Mazzarri deve fare subito i conti con gli infortuni. Come comunicato dal Napoli, Alex Meret e Mario Rui si sono sottoposti a esami strumentali che hanno rilevato una lesione del muscolo tibiale sinistro per il portiere e all'adduttore della coscia sinistra per il terzino. Oggi, nel primo giorno del ritorno di Mazzarri a Castelvolturno, non si è allenato nemmeno Victor Osimhen per una sindrome influenzale

IL PRIMO GIORNO DI MAZZARRI