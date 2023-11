Juve, terapie per Locatelli. Danilo verso forfait

I giocatori della Juve non convocati nelle rispettive nazionali si allenano alla Continassa per preparare la sfida contro l'Inter, in programma domenica 26 novembre. Terapie per Locatelli dopo la frattura alla decima costola. Da valutare Miretti, che ha lasciato il ritiro dell'Under 21 causa lombalgia. Difficile il recupero di Danilo, mentre Weah rientrerà in gruppo la prossima settimana. Nel video le ultime news sui bianconeri dall'inviato Giovanni Guardalà